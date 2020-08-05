Зрители смогут посетить встречу первого тура РПЛ сезона-2020/21 "Тамбов"-"Ростов".
Домашние матчи нового сезона "Тамбов" будет проводить в Саранске на стадионе "Мордовия Арена". Встреча между командами запланирована на 8 августа.
Напомним, что минувший сезон "Тамбов" закончил на 14 месте, что позволило команде сохранить прописку в Премьер-лиге. "Ростову", занявшему 5 строчку, в новом сезоне предстоят матчи квалификации Лиги Европы.
Матч между "Тамбовом" и "Ростовом" пройдёт со зрителями
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!