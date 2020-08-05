"Переговоры по Тикнизяну пока идут. Мы договорились по аренде игрока с ЦСКА, но еще надо немного подождать. Мы находимся на финальной стадии. У Владимира Обухова есть несколько предложений от других клубов, мы рассматриваем их вместе с ним", - цитирует Худякова Sport24.
Также Худяков подчеркнул, что об уходе нападающего говорить рано и Обухов полностью сосредоточен на подготовке к игре с "Ростовом".
Напомним, что за прошедший сезон "Тамбов" набрал 31 очко и занял 14 место. Обухов являлся основным нападающим команды и в 17 матчах забил 7 голов.
Наир Тикнизян за основной состав ЦСКА в сезоне 2019/2020 провёл 5 матчей и отметился 1 голевой передачей.
Худяков: "Тамбов" договорился с ЦСКА об аренде Тикнизяна. По Обухову есть несколько предложений
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков поделился информацией о переговорах с ЦСКА по аренде защитника Наира Тикнизяна и о будущем нападающего Владимира Обухова.
Фото: ФК "Тамбов"
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