По словам Райана, сбор огромного количества людей в одном месте снова вызовет всплеск пандемии. Помимо арены, зрители будут собираться в общественном транспорте, кафе и барах до и после матча. Последствия таких скоплений людей могут быть плачевными.
Напомним, с марта по июнь большинство турниров были отменены, включая розыгрыши национальных чемпионатов, игры сборных и т.д.
Источник: France 24
В ВОЗ рассказали о катастрофических последствиях после допуска зрителей на стадионы
Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заверил, что допуск зрителей на стадионы приведет к катастрофическим последствиям.
Фото: ФК "Спартак"
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