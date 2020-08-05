В ВОЗ рассказали о катастрофических последствиях после допуска зрителей на стадионы

Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заверил, что допуск зрителей на стадионы приведет к катастрофическим последствиям.

Фото: ФК "Спартак"

По словам Райана, сбор огромного количества людей в одном месте снова вызовет всплеск пандемии. Помимо арены, зрители будут собираться в общественном транспорте, кафе и барах до и после матча. Последствия таких скоплений людей могут быть плачевными.



Напомним, с марта по июнь большинство турниров были отменены, включая розыгрыши национальных чемпионатов, игры сборных и т.д.



Источник: France 24