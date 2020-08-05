- Эта покупка не является усилением команды прямо сейчас, а направлена на будущее. Уверен, что весомую роль в переходе сыграл и новый генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов. Так что остается только ждать.
В "Спартаке" и других клубах появлялось много молодых ребят, но спустя несколько лет они исчезали, так и не проявив себя, - цитирует Мостового РГ.
"Уфа" приобрела Остона Урунова зимой 2020 года. Тогда за него уфимцы заплатили около 200 тыс. евро. До перехода в "Уфу" Остон играл на родине за "Пахтакор", "Навбахор" и ташкентский "Локомотив".
Теперь же "Спартак", по данным СМИ, заплатил "Уфе" порядка 2 млн евро за игрока. О переходе было объявлено вчера, 5 августа. Футболист будет выступать под 20-м номером.
В минувшем сезоне РПЛ полузащитник принял участие в 10 матчах, в которых не отметился результативными действиями.
Мостовой - об Урунове: эта покупка не является усилением команды прямо сейчас
Экс-игрок "Спартака", а ныне эксперт на телевидении Александр Мостовой прокомментировал переход полузащитника Остона Урунова из "Уфы".
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!