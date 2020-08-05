"Как только началась самоизоляция, я вместе с семьёй принял решение, что мои родители переедут ко мне. Не было такого, чтобы я поехал в гости и что-то нарушил. Просто не знаю как, но заразилась сначала моя мама. Вышла она в магазин или что. У нас не было такого строгого режима в России. Она все соблюдала, я имею в виду маски, перчатки. Как только мама почувствовала первые симптомы, они с отцом переехали в свою квартиру. Мы остались со своей семьей", - сказал игрок в видео YouTube-канала "Nobel".
Байрамян отметил, что через несколько дней уже сам почувствовал недомогания, о чём сразу сообщил "Ростову", после чего клуб сказал отбывать Хорену двухнедельный карантин.
Напомним, что 17 июля у шестерых футболистов "Ростова" был выявлен коронавирус, из-за чего игру 23 тура чемпионата России против "Сочи" проводил молодёжный состав. В минувшем розыгрыше РПЛ "Ростов" занял 5 место, что позволит им принять участие в квалификационных матчах Лиги Европы.
Байрамян о заболевании коронавирусом: я не нарушал самоизоляцию
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян рассказал, как заболел коронавирусом.
Фото: ФК "Ростов"
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