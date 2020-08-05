- Я тренировался с "Краснодаром", но не остаюсь в команде. Увы, мы не пришли к соглашению, - цитирует Жоаозиньо Чемпионат.
Ранее сообщалось, что контракт 31-летнего бразильца с краснодарским клубом не будет подписан, пока не решится вопрос с защитником Кристианом Рамиресом, который должен был уйти в "Монако".
Жоазиньо выступал за "Краснодар" с 2011 по 2018 год, а с 2018 по 2020 год он защищал цвета московского "Динамо".
Жоаозиньо: мы с "Краснодаром" не пришли к соглашению
Экс-полузащитник "Динамо" Жоаозиньо рассказал, что договорится с "Краснодаром" о возвращении в клуб не удалось.
Фото: Чемпионат
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