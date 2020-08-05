"Я был в таких обстоятельствах, так что для меня это был курорт и отдых от суеты. Я вставал, в номере занимались. Все вопросы - по телефону.
Конечно, когда пошли игры, это стало более ощутимо. Но мне карантин дался гораздо легче, чем ребятам", - сказал футболист в видео YouTube-канала "Nobel".
Напомним, что в октябре 2018 года Павел Мамаев и нападающий "Спартака" Александр Кокорин были арестованы за нанесение побоев и хулиганство из-за двух драк в Москве. В СИЗО и тюрьме в общей сложности футболисты провели 11 месяцев.
В прошедшем сезоне за "Ростов" Павел провёл 7 матчей и забил 2 гола, что позволило "ростовчанам" пробиться в квалификационную стадию Лиги Европы.
Мамаев: для меня карантин был курорт и отдых от суеты
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал, как для него прошёл двухнедельный карантин на базе клуба.
Фото: ФК "Ростов"
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