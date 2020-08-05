- По поводу Федуна вообще говорить смысла нет, все цитаты или высказывания Федуна надо делить на сто. В зависимости от ситуации, в зависимости от влияния того, кто был рядом, он может сказать всё что угодно. А потом даже сам не помнит, что он говорит и почему он говорил, - сказал Карпин в видео YouTube-канала "Nobel".
Также специалист рассказал, что ему удалось успешно перезапустить тренерскую карьеру в "Ростове" благодаря доверию руководства. По словам Карпина, в "Армавире" и "Мальорке" были свои проблемы. Специалист утверждает, что после работы в Москве он осознал, что стал проще относиться к ошибкам и недочетам футболистов.
Карпин тренировал "Спартак" с 2012 по 2014 год.
Карпин: все цитаты или высказывания Федуна надо делить на сто
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин выразил отношение к президенту "Спартака" Леониду Федуну.
Фото: Чемпионат
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