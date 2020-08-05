Свою подпись в контракте поставил генеральный директор "канониров" Дмитрий Балашов. По его словам, данное соглашение позволит клубу усилить финансовую составляющую.
Ранее на форме туляков появился логотип китайского автомобильного бренда Haval.
В минувшем сезоне "Арсенал" занял 8-е место, набрав 38 очков.
Источник: Тульский Футбол
Китайская компания Great Wall стала спонсором тульского "Арсенала"
Тульский "Арсенал" подписал соглашение о сотрудничестве с китайской компанией Great Wall.
Фото: EPA
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