"Мотивация — выиграть все возможные трофеи. Надеюсь, сможем сделать это уже в пятницу Настрой боевой, после отличного сезона настроение соответствующее. Так что "Зенит" к Суперкубку готов", - цитирует Караваева "Р-Спорт".
Встреча за Суперкубок России состоится 7 августа в Москве на стадионе "ВЭБ Арена". Матч обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым.
"Зенит" в прошлом сезоне стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. "Локомотив" финишировал на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 57 очков. Отставание от "Зенита" составило 15 баллов.
Караваев: "Зенит" к Суперкубку готов
Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев заявил, что клуб готов к матчу за Суперкубок России с "Локомотивом".
Фото: ФК "Зенит"
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