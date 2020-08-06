Кашшаи: не можем гарантировать, что в следующем сезоне не будет судейских ошибок

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи не исключает, что в новом сезоне могут быть судейские ошибки.

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