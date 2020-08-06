"Мы не можем гарантировать, что в следующем сезоне не будет судейских ошибок — это человеческий фактор. Но у есть система VAR, и, как показал прошлый сезон, она не раз спасала ситуацию", - цитирует Кашшаи "Чемпионат".
Кашшаи стал главной департамента судейства РФС в январе 2020 года, сменив Александра Егорова.
Напомним, в прошлом сезоне, который завершился 22 июля, клубы часто были недовольны судейскими решениями в матчах.
Новый сезон РПЛ стартует 8 августа. 7 августа в матче за Суперкубок России сыграют "Зенит" и "Локомотив".
Кашшаи: не можем гарантировать, что в следующем сезоне не будет судейских ошибок
Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи не исключает, что в новом сезоне могут быть судейские ошибки.
Фото: РИА Новости
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