"В "Зените" я всем доволен. Я слышал о моем переходе в "Севилью", но это фальшивые новости", - приводит слова бразильца Marca.
Ранее в СМИ сообщалось, что форвард хочет покинуть "Зенит" и перейти в топ-клуб.
В "Зенит" Малком перешел прошлым летом из "Барселоны" за 40 миллионов евро.
В минувшем сезоне футболист принял участие в 15 матчах, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.
Малком: слышал о моем переходе в "Севилью", но это фальшивые новости
Нападающий "Зенита" Малком опроверг информацию о своем переходе в "Севилью".
Фото: ФК "Зенит"
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