- Мы анонсировали, что у нас будет два спортивных директора. Один будет отвечать за "молодёжку", а второй — за основную команду. Спортивные директора появятся. Мы смотрим кандидатов. Пока я исполняю всё, но скоро у меня появятся помощники, — цитирует Газизова Чемпионат.
В прошлом сезоне чемпионата России красно-белые заняли 7-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков. 9 августа "Спартак" в рамках 1-го тура РПЛ на своем поле примет "Сочи".
Шамиль Газизов стал генеральным директором красно-белых после ухода с этого поста Томаса Цорна. О назначении экс-руководителя "Уфы" было объявлено месяц назад.
Газизов: скоро в "Спартаке" появятся два спортивных директора
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал, что скоро клуб объявит о новых назначениях.
Фото: spartakworld
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