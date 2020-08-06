Клубы проголосовали за отмену запрета на участие арендованных футболистов против клуба, который отдал его в аренду.
11 против пяти проголосовали за то, чтобы в регламенте была прописано ограничение на аренду не более 2 футболистов из одного клуба в другой. Такое решение не поддержали "Спартак", "Уфа", "Химки", "Зенит" и "Сочи".
Финальное решение остается за исполкомом РФС.
Напомним, в июле появилась информация, что "Химки" и "Спартак" в новом сезоне планируют плотно сотрудничать. Несколько дней назад в отставку был отправлен главный тренер подмосковного клуба Сергей Юран. В СМИ сообщалось, что руководство "Спартака" повлияло на решение уволить специалиста.
Источник: РБ-Спорт
Пять клубов не поддержали запрет на фарм-клубы в РПЛ
Пять клубов Российской Премьер-лиги не поддержали решение запретить формирование фарм-клубов.
Фото: РПЛ
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