В минувшем сезоне нигериец провел 12 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.
"Локомотив" по итогам чемпионата занял второе место и примет в розыгрыше Лиги чемпионов.
"Химки" заняли второе место по итогам первенства ФНЛ и заработали повышение в классе. Команда сыграет в РПЛ.
Источник: Чемпионат
Идову может быть арендован "Химками"
Защитник "Локомотива" Брайан Идову может провести будущий сезон в "Химках" на правах аренды.
Фото: ФК "Локомотив"
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