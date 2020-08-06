Работа Сергея Лапочкина и его видеоассистента Кирилла Левникова вызвала бурное недовольство главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско и болельщиков клуба. Тедеско заявил, что судьи "убивают" его команду в каждом матче.
- Каждую игру смотрю, разбираю, понимаю. Но в той игре ключевых ошибок не было. Были частности: какой-то фол, карточка. И то это дискуссионно. Глобальных решений, которые могли повлиять на игру, не было, - цитирует Лапочкина Чемпионат.
Также арбитр сказал, что из "Спартака" с ним никто не связывался и претензий не предъявлял.
Лапочкин отреагировал на слухи о предвзятом судействе в матче "Спартак" - "Локомотив"
Арбитр Сергей Лапочкин прокомментировал слухи о предвзятом судействе в матче 27-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Локомотивом".
Фото: ТАСС
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