РПЛ запретила выход на поле более двух футболистов 18 лет и младше

Директор по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин рассказал, что в регламент внесен пункт, по которому запрещается выход на поле более двух игроков 18 лет и младше.
Фото: РИА Новости
- Мы посмотрели статистику за несколько последних сезонов. Случаев, когда на поле выходили два и более футболиста в возрасте до 18 лет, был один - тот самый матч "Сочи" – "Ростов", - цитирует Савина РИА Новости.

Напомним, в минувшем сезоне РПЛ после паузы, связанной с активным распространением коронавирусной инфекции, "Ростов" был вынужден уйти на карантин всей командой и отыграл матч с "Сочи" (1:10) воспитанниками академии. В ростовской команде была выявлена вспышка COVID-19.

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Теги: РПЛ
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