РПЛ запретила выход на поле более двух футболистов 18 лет и младше

Директор по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин рассказал, что в регламент внесен пункт, по которому запрещается выход на поле более двух игроков 18 лет и младше.

Фото: РИА Новости