"Ротор" близок к подписанию контракта с капитаном "Пюника". Российский клуб ведет переговоры с 25-летним Манучаряном и, скорее всего, они завершатся успешно.
В минувшем сезоне Манучарян в составе "Пюника" провел 22 матча и забили 2 мяча.
Источник: "Матч ТВ"
"Ротор" близок к заключению сделки с капитаном "Пюника" Манучаряном
Полузащитник "Пюника" Армен Манучарян может продолжить карьеру в России.
Фото: ФК "Пюник"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!