"Зимой был интерес из-за границы, но до конкретного предложения дело не дошло», - цитирует Шелию пресс-служба грозненского клуба.
31-летний Шелия перешел из "Тамбова" в "Ахмат" первого августа этого года.
В минувшем сезоне РПЛ Шелия в составе "Тамбова" провел 29 матчей, в которых пропустил 39 мячей.
Шелия: был интерес из-за рубежа
Вратарь "Ахмата" Георги Шелия расскзаал об интересе к своей персоне со стороны зарубежных клубов.
Фото: ФК "Ахмат"
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