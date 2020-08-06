Шелия: был интерес из-за рубежа

Вратарь "Ахмата" Георги Шелия расскзаал об интересе к своей персоне со стороны зарубежных клубов.

Фото: ФК "Ахмат"

"Зимой был интерес из-за границы, но до конкретного предложения дело не дошло», - цитирует Шелию пресс-служба грозненского клуба.



31-летний Шелия перешел из "Тамбова" в "Ахмат" первого августа этого года.



В минувшем сезоне РПЛ Шелия в составе "Тамбова" провел 29 матчей, в которых пропустил 39 мячей.