Червиченко: зачем купили Урунова, не понимает даже Тедеско

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился своим мнением о переходе Остона Урунова в московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"
"Знаете, я на этих скороспелых звезд смотрю скептически. Хорошо, если ты заплатишь мало, а игрок потом у тебя в команде раскроется - дай бог, чтобы именно так было с Уруновым. Но меня после подписания Урунова удивило другое: Тедеско сказал, что это игрок хороший, и место ему найдут. Это что-то! То есть получается, что "Спартак" подписывает ненужных ему игроков. Зачем купили Урунова, не понимает даже главный тренер", - сказал Червиченко.

19-летний Урунов перешел в "Спартак" из "Уфы" 5-го августа. По данным СМИ, московский клуб заплатил за этот трансфер 2 млн евро, а сам игрок будет зарабатывать 600 тысяч евро в год.

Урунов подписал со "Спартаком" долгосрочный контракт.

В минувшем сезоне РПЛ узбекский полузащитник в составе "Уфы" провел 10 матчей.

Источник: "Матч ТВ"

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Теги: Урунов Спартак Червиченко
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