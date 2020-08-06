Ранее появилась информация о вспышке коронавируса в "Зените", из-за чего якобы ряд футболистов не полетел на матч за Суперкубок России с "Локомотивом". В пресс-службе клуба опровергли эти слухи. В числе заболевших назывались Жирков, Терентьев и Шамкин. Все они опровергли эту информацию.
Встреча между "Зенитом" и "Локомотивом" пройдет сегодня, 7 августа, в Москве на стадионе "ВЭБ Арена".
Игрок "Зенита" Шамкин опроверг слухи о заболевании коронавирусом
Полузащитник "Зенита" Даниил Шамкин в своем "инстаграме" опубликовал сторис, в которой опроверг слухи о заболевании коронавирусом.
Фото: "инстаграм" Шамкина
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