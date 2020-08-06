Сообщается, что зарплата аргентинца будет поделена между клубами. Представители Мамманы надеются завершить сделку как можно скорее.
Жена Мамманы опубликовала фото билета в Сочи
Игрок выступает за "Зенит" с 2017 года. В прошлом сезоне он провел всего 3 игры в чемпионате России. Защитник восстанавливался после разрыва передней крестообразной связки колена.
"Зенит" в минувшем сезоне стал чемпионом страны во второй раз подряд, а также выиграл Кубок.
Источник: France Football
Маммана перейдет в "Сочи" в аренду без права выкупа
Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана продолжит карьеру в "Сочи" на правах аренды без права выкупа.
Фото: Sportbox
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