- Я надеюсь, что Тите обратит на меня внимание, независимо от того, что я играю в чемпионате России. Да, в сборной есть такие защитники, как Алекс Теллес, Алекс Сандро, Ренан Лоди, но я рассчитываю на место.
Я надеюсь, что однажды смогу вписаться в философию Тите. У меня есть олимпийский опыт, я играл против сильных команд, я готов, - цитирует Сантоса Yahoo Sports.
26-летний защитник перешел в "Зенит" из "Гамбурга" в 2019 году.
В минувшем сезоне РПЛ бразилец провел 28 матчей, отдал три голевые передачи и заработал две желтые карточки.
"Зенит" стал чемпионом России, а также взял Кубок страны.
Игрок "Зенита" Дуглас Сантос: рассчитываю на место в сборной Бразилии
Защитник "Зенита" Дуглас Сантос выразил желание стабильно выступать в сборной Бразилии.
Фото: ФК "Зенит"
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