- Меня радуют титулы, которые мы взяли. В "Гамбурге" я привык играть интенсивно, эти умения пригодились в России.
РПЛ стала очень качественной. Мы почти прошли в 1/8 финала Лиги чемпионов, но финишировали последними в группе. К сожалению, мы уступили "Бенфике" в последнем туре, но в Лиге чемпионов выездные игры очень сложные, - цитирует Сантоса Yahoo Sports.
26-летний защитник перешел в "Зенит" из "Гамбурга" в 2019 году.
В минувшем сезоне РПЛ бразилец провел 28 матчей, отдал три голевые передачи и заработал две желтые карточки.
"Зенит" стал чемпионом России, а также взял Кубок страны.
Дуглас Сантос поделился мнением о чемпионате России
Защитник "Зенита" Дуглас Сантос выразил отношение к чемпионату России.
Фото: ФК "Зенит"
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