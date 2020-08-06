Шанс на третий трофей «Зенита» и первый кубок Николича. Сезон в России стартует матчем за Суперкубок

Новый сезон в РПЛ стартует сегодня с матча за Суперкубок России. «Зенит» сыграет с «Локомотивом».
Фото: "Рамблер"
Дубль два

В прошлом сезоне Суперкубок России также разыграли «Зенит» и «Локомотив». Тогда победу одержали «железнодорожники», обыгравшие соперника со счётом 3:2. Но вряд ли стоит ждать повторения прошлогодней ситуации, уж слишком изменились обе команды.

«Зенит» к матчу за Суперкубок подходит в качестве доминирующей силы в России. В минувшем сезоне питерцы оформили «золотой дубль», добавив к титулу в РПЛ ещё и Кубок России. К тому же, у «Зенита» не было реальных конкурентов. «Сине-бело-голубые» установили новый рекорд РПЛ, завоевав титул аж за четыре тура до конца. Так рано выигрывать турнир ещё не удавалось никому. Да и за весь сезон команда из Санкт-Петербурга потерпела лишь два поражения.

Шанс на третий трофей «Зенита» и первый кубок Николича. Сезон в России стартует матчем за Суперкубок


Незадолго до матча за Суперкубок появились слухи, согласно которым в «Зените» возникла вспышка коронавируса. Но в питерском клубе поспешили заверить, что с футболистами всё в порядке. В заявку «Зенита» попали все сильнейшие, включая Юрия Жиркова, который вроде как тоже был среди заразившихся.

При этом наставнику «Зенита» Сергею Семаку придется обходиться без ряда игроков. До сих пор непонятно будущее Йордана Осорио и Далера Кузяева, у обоих истёк контракт с питерцами. Они пока не внесены в заявку на сезон, но ещё могут в ней появиться. Покидает команду Эмануэль Маммана. По слухам, аргентинец отправится в «Сочи», где пополнит и без того внушительную колонию бывших футболистов «Зенита». Удачи в новом клубе Маммане уже пожелал его соотечественник Себастьян Дриусси.

Точно пропустит матч с «Локомотивом» голкипер «Зенита» Андрей Лунёв, который ещё не восстановился после травмы. Зато смогут сыграть новички команды. Конечно, в первую очередь речь идёт о защитнике Деяне Ловерене, который перешёл в «Зенит» из «Ливерпуля». Хорват в питерском клубе должен заменить Бранислава Ивановича, у которого истёк контракт с «Зенитом». Также Семак сможет задействовать Данила Кругового, воспитанника футбола Санкт-Петербурга.

«Суперкубок — часть этапа подготовки команды к сезону. Футболисты собираются вместе всего за несколько дней до матча, и мы практически без подготовки начинаем следующий сезон. Деян Ловрен пришёл на замену Браниславу Ивановичу. Деян — игрок очень хорошего уровня. Мы на него рассчитываем в матче с «Локомотивом», — говорил Семак.

Обновлённый «Локомотив» Николича

«Локомотив» в минувшем сезоне занял второе место в РПЛ. Это – мини-победа нового главного тренера москвичей Марко Николича, который сменил на посту Юрия Сёмина. Да, пусть «Локомотив» и набирал очки без особого блеска, но главную задачу выполнил. Путёвка в Лигу чемпионов, полученная благодаря второму месту, принесёт «Локо» важные и необходимые доходы от участия в турнире.



Очевидно, что пока ещё «Локомотив» Николича мы толком не видели. Новый наставник москвичей не стал толком ничего менять, но в новом сезоне московский клуб будет выглядеть иначе.

Команду уже покинул Жоау Мариу, которого «Локо» не стал выкупать у «Интера». Естественно, что потеря португальца, который был стабильным игроком стартового состава, приведёт к последствиям. Также «Локомотив» объявил об уходе перуанского форварда Джеффрсона Фарфана. Впрочем, 35-летний нападающий в минувшем сезоне лишь лечился после травмы, а провёл в итоге всего два матча.

До сих пор непонятно, чем закончится сага Алексея Миранчука. Полузащитник «Локо», по данным СМИ, близок к уходу из московского клуба. «Локомотив», видимо, готов продать игрока, учитывая, что через год у него истекает контракт. Но представить сегодняшний «Локомотив» без своего лидера и главного креативщика практически невозможно. Также неясно, кто будет основным нападающим команды в новом сезоне. Фёдор Смолов вернулся в «Локомотив» из аренды в «Сельте», но непонятно, останется ли он в клубе на новый сезон.



Пока что новичков в «Локомотиве» всего два, это 18-летний узбекский полузащитник Жасур Жалолиддинов и защитник Виталий Лысцов, который ещё и является воспитанником «железнодорожников». Но, безусловно, приобретения будут. Видимо, в команде появятся футболисты, которых хорошо знает Николич. И, значит, «обалканивание» «Локомотива» просто неизбежно.

«Для Николича очень важно завоевать этот трофей и доказать, что он достоин работать в «Локо». Хотя понятно, что одной победой в Суперкубке этой цели не достигнуть. У публики по-прежнему есть много вопросов по смене главного тренера. И только очень успешными результатами можно их снять. Но пока необходимо добиться победы в игре с «Зенитом». Состав и нынешняя форма футболистов «Локомотива» позволяют это сделать, хотя обыграть действующего чемпиона и обладателя Кубка, безусловно, будет крайне непросто», — цитируют бывшего форварда сборной России Сергея Кирьякова «Известия».

Последние пять матчей команд:

«Зенит» — «Локомотив» — 0:0
«Локомотив» — «Зенит» — 1:0
«Зенит» — «Локомотив» — 2:3
«Локомотив» — «Зенит» — 1:1
«Зенит» — «Локомотив» — 1:3

Котировки букмекеров

«Зенит» — «Локомотив» — 2.22 — 3.45 — 3.39

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Зенит Локомотив Николич Семак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Кикнадзе выразил недовольство календарем будущего сезона РПЛ 1
Экс-игрок сборной Англии Гаскойн отреагировал на каминг-аут своего сына
Кикнадзе: позиция многих к ситуации с фарм-клубами довольно жесткая
Кикнадзе подтвердил подписание Райковича 2
Кикнадзе - о переходе Кокорина: не могли гарантировать, что с ним снова не произойдут неприятности 6
Кикнадзе - о продаже Миранчука: прямо сейчас есть два варианта, которые бы устроили всех 3
Шанс на третий трофей «Зенита» и первый кубок Николича. Сезон в России стартует матчем за Суперкубок 3
Дуглас Сантос поделился мнением о чемпионате России 2
"Новый взгляд на мир". Евсеев представил новый образ (фото) 3
Игрок "Зенита" Дуглас Сантос: рассчитываю на место в сборной Бразилии 1
Арбитр Кукуян: с VAR стало работать спокойнее не только нам, но и командам 13
Борис Игнатьев: Урунов напоминает Алексея Миранчука 4
"Крузейро" выплатил долг "Спартаку" за аренду Педро Роши 5
Манчини прокомментировал фото Кокорина в форме "Спартака"
Жена Зинченко опубликовала фото с регистрации брака 3
Маммана перейдет в "Сочи" в аренду без права выкупа
Болельщики "Уфы" выбрали Беленова лучшим игроком сезона 1
Виллиан подпишет с "Арсеналом" контракт на три года
Терехов прокомментировал свой переход в "Сочи"
Игрок "Зенита" Шамкин опроверг слухи о заболевании коронавирусом 1
Джеррард не становится героем Глазго, а «Севилья» «съедает» «Рому». Главное из прошедших матчей Лиги Европы
"Вулверхэмптон" прошёл "Олимпиакос" в 1/8 финала Лиги Европы
"Базель" минимально обыграл "Айнтрахт" и вышел в 1/4 финала Лиги Европы
"Ахмат" арендовал Тимофеева 1
"Барселона" объявила о трансфере 19-летнего Майи. Клаусула составила 300 млн евро 4
Червиченко: зачем купили Урунова, не понимает даже Тедеско 12
Шелия: был интерес из-за рубежа 1
Червиченко заявил, что Кокорин для "Спартака" - проблема 15
"Фенербахче" хочет подписать Смолова 6
Криштиану Роналду сменил прическу 2
Все новости