Шанс на третий трофей «Зенита» и первый кубок Николича. Сезон в России стартует матчем за Суперкубок

В прошлом сезоне Суперкубок России также разыграли «Зенит» и «Локомотив». Тогда победу одержали «железнодорожники», обыгравшие соперника со счётом 3:2. Но вряд ли стоит ждать повторения прошлогодней ситуации, уж слишком изменились обе команды.
«Зенит» к матчу за Суперкубок подходит в качестве доминирующей силы в России. В минувшем сезоне питерцы оформили «золотой дубль», добавив к титулу в РПЛ ещё и Кубок России. К тому же, у «Зенита» не было реальных конкурентов. «Сине-бело-голубые» установили новый рекорд РПЛ, завоевав титул аж за четыре тура до конца. Так рано выигрывать турнир ещё не удавалось никому. Да и за весь сезон команда из Санкт-Петербурга потерпела лишь два поражения.
Незадолго до матча за Суперкубок появились слухи, согласно которым в «Зените» возникла вспышка коронавируса. Но в питерском клубе поспешили заверить, что с футболистами всё в порядке. В заявку «Зенита» попали все сильнейшие, включая Юрия Жиркова, который вроде как тоже был среди заразившихся.
При этом наставнику «Зенита» Сергею Семаку придется обходиться без ряда игроков. До сих пор непонятно будущее Йордана Осорио и Далера Кузяева, у обоих истёк контракт с питерцами. Они пока не внесены в заявку на сезон, но ещё могут в ней появиться. Покидает команду Эмануэль Маммана. По слухам, аргентинец отправится в «Сочи», где пополнит и без того внушительную колонию бывших футболистов «Зенита». Удачи в новом клубе Маммане уже пожелал его соотечественник Себастьян Дриусси.
Точно пропустит матч с «Локомотивом» голкипер «Зенита» Андрей Лунёв, который ещё не восстановился после травмы. Зато смогут сыграть новички команды. Конечно, в первую очередь речь идёт о защитнике Деяне Ловерене, который перешёл в «Зенит» из «Ливерпуля». Хорват в питерском клубе должен заменить Бранислава Ивановича, у которого истёк контракт с «Зенитом». Также Семак сможет задействовать Данила Кругового, воспитанника футбола Санкт-Петербурга.
«Суперкубок — часть этапа подготовки команды к сезону. Футболисты собираются вместе всего за несколько дней до матча, и мы практически без подготовки начинаем следующий сезон. Деян Ловрен пришёл на замену Браниславу Ивановичу. Деян — игрок очень хорошего уровня. Мы на него рассчитываем в матче с «Локомотивом», — говорил Семак.
Обновлённый «Локомотив» Николича
«Локомотив» в минувшем сезоне занял второе место в РПЛ. Это – мини-победа нового главного тренера москвичей Марко Николича, который сменил на посту Юрия Сёмина. Да, пусть «Локомотив» и набирал очки без особого блеска, но главную задачу выполнил. Путёвка в Лигу чемпионов, полученная благодаря второму месту, принесёт «Локо» важные и необходимые доходы от участия в турнире.
Очевидно, что пока ещё «Локомотив» Николича мы толком не видели. Новый наставник москвичей не стал толком ничего менять, но в новом сезоне московский клуб будет выглядеть иначе.
Команду уже покинул Жоау Мариу, которого «Локо» не стал выкупать у «Интера». Естественно, что потеря португальца, который был стабильным игроком стартового состава, приведёт к последствиям. Также «Локомотив» объявил об уходе перуанского форварда Джеффрсона Фарфана. Впрочем, 35-летний нападающий в минувшем сезоне лишь лечился после травмы, а провёл в итоге всего два матча.
До сих пор непонятно, чем закончится сага Алексея Миранчука. Полузащитник «Локо», по данным СМИ, близок к уходу из московского клуба. «Локомотив», видимо, готов продать игрока, учитывая, что через год у него истекает контракт. Но представить сегодняшний «Локомотив» без своего лидера и главного креативщика практически невозможно. Также неясно, кто будет основным нападающим команды в новом сезоне. Фёдор Смолов вернулся в «Локомотив» из аренды в «Сельте», но непонятно, останется ли он в клубе на новый сезон.
Пока что новичков в «Локомотиве» всего два, это 18-летний узбекский полузащитник Жасур Жалолиддинов и защитник Виталий Лысцов, который ещё и является воспитанником «железнодорожников». Но, безусловно, приобретения будут. Видимо, в команде появятся футболисты, которых хорошо знает Николич. И, значит, «обалканивание» «Локомотива» просто неизбежно.
«Для Николича очень важно завоевать этот трофей и доказать, что он достоин работать в «Локо». Хотя понятно, что одной победой в Суперкубке этой цели не достигнуть. У публики по-прежнему есть много вопросов по смене главного тренера. И только очень успешными результатами можно их снять. Но пока необходимо добиться победы в игре с «Зенитом». Состав и нынешняя форма футболистов «Локомотива» позволяют это сделать, хотя обыграть действующего чемпиона и обладателя Кубка, безусловно, будет крайне непросто», — цитируют бывшего форварда сборной России Сергея Кирьякова «Известия».
Последние пять матчей команд:
«Зенит» — «Локомотив» — 0:0
«Локомотив» — «Зенит» — 1:0
«Зенит» — «Локомотив» — 2:3
«Локомотив» — «Зенит» — 1:1
«Зенит» — «Локомотив» — 1:3
Котировки букмекеров
«Зенит» — «Локомотив» — 2.22 — 3.45 — 3.39