"Наверное, гегемония "Зенита" есть потому, что идёт правильная работа клуба во всех направлениях. Турнирная таблица всегда отражает работу клуба, вот и всё. Сможет ли кто-то навязать борьбу "Зениту"? Не знаю, сегодня все в равных условиях", - цитирует Семина "Р-Спорт".
Напомним, сегодня "Зенит" проведет матч за Суперкубок России против "Локомотива". Встреча пройдет в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" и начнется в 19:00 мск.
В прошлом сезоне петербургский клуб стал чемпионом России и выиграл Кубок страны. "Локомотив" финишировал на 2-й строчке в турнирной таблице.
"Локомотив" в 1-м туре РПЛ встретится с "Рубином". Встреча пройдет 11 августа. "Зенит" в тот же день на выезде сыграет с "Ротором".
Семин с 2016 года работал главным тренером железнодорожников. 31 мая его контракт с клубом истек.
Семин: гегемония "Зенита" есть потому, что идёт правильная работа клуба во всех направлениях
Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об успехах "Зенита".
Global Look Press
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