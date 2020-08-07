Семин: гегемония "Зенита" есть потому, что идёт правильная работа клуба во всех направлениях

Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об успехах "Зенита".
Global Look Press
"Наверное, гегемония "Зенита" есть потому, что идёт правильная работа клуба во всех направлениях. Турнирная таблица всегда отражает работу клуба, вот и всё. Сможет ли кто-то навязать борьбу "Зениту"? Не знаю, сегодня все в равных условиях", - цитирует Семина "Р-Спорт".

Напомним, сегодня "Зенит" проведет матч за Суперкубок России против "Локомотива". Встреча пройдет в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" и начнется в 19:00 мск.

В прошлом сезоне петербургский клуб стал чемпионом России и выиграл Кубок страны. "Локомотив" финишировал на 2-й строчке в турнирной таблице.

"Локомотив" в 1-м туре РПЛ встретится с "Рубином". Встреча пройдет 11 августа. "Зенит" в тот же день на выезде сыграет с "Ротором".

Семин с 2016 года работал главным тренером железнодорожников. 31 мая его контракт с клубом истек.

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Теги: Семин Зенит
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