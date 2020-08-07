Сообщается, что ЦСКА и "Аргентинос Хуниос" договорились о трансфере 20-летнего игрока. Сумма трансфера составит 8,5 млн евро + 1,5 млн бонусов.
Отмечается, что теперь все зависит от решения самого футболиста.
В прошлом сезоне хавбек провел 17 матчей и забил 1 гол.
"Чемпионат"
СМИ: полузащитник "Аргентинос Хуниорс" может перейти в ЦСКА
Полузащитник "Аргентинос Хуниорс" Фаусто Вера может продолжить карьеру в России.
Фото: ПФК ЦСКА
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