Бывший футболист "Химок" Тюнин вошел в тренерский штаб клуба

View this post on Instagram

? Николай Тюнин возвращается в «Химки»! ? Тренерский штаб Дмитрия Гунько пополнил экс-капитан красно-чёрных Николай Тюнин, который, будучи футболистом, провёл в составе «Химок» 133 матча и забил 14 голов, а сейчас будет работать тренером-аналитиком. ? ?«Я очень рад вернуться домой — в футбольный клуб «Химки» и любимый город! Я возвращаюсь в другом качестве, готов работать и приносить максимум пользы, которую смогу дать команде. Буду счастлив снова увидеться с болельщиками «Химок», с которыми у меня всегда были очень теплые отношения. В преддверии Премьер-Лиги хочется, чтобы болельщики приходили на стадион, верили в нас и поддерживали команду!» ? Мы рады снова видеть @kolyaba1987 в красно-чёрной семье! Желаем успехов и продуктивной работы в нашей команде! ? #НиколайТюнин