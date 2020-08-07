Бывший футболист "Химок" Тюнин вошел в тренерский штаб клуба

Бывший капитан "Химок" Николай Тюнин будет работать в тренерском штабе "Химок".

Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба. 33-летний Тюнин получил должность тренера-аналитика.

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? Николай Тюнин возвращается в «Химки»! ? Тренерский штаб Дмитрия Гунько пополнил экс-капитан красно-чёрных Николай Тюнин, который, будучи футболистом, провёл в составе «Химок» 133 матча и забил 14 голов, а сейчас будет работать тренером-аналитиком. ? ?«Я очень рад вернуться домой — в футбольный клуб «Химки» и любимый город! Я возвращаюсь в другом качестве, готов работать и приносить максимум пользы, которую смогу дать команде. Буду счастлив снова увидеться с болельщиками «Химок», с которыми у меня всегда были очень теплые отношения. В преддверии Премьер-Лиги хочется, чтобы болельщики приходили на стадион, верили в нас и поддерживали команду!» ? Мы рады снова видеть @kolyaba1987 в красно-чёрной семье! Желаем успехов и продуктивной работы в нашей команде! ? #НиколайТюнин

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Тюнин провел за "Химки" 133 матча и забил 14 голов.

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Теги: Химки
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