Бывший футболист "Химок" Тюнин вошел в тренерский штаб клуба

Бывший капитан "Химок" Николай Тюнин будет работать в тренерском штабе "Химок".Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба. 33-летний Тюнин получил должность тренера-аналитика.Тюнин провел за "Химки" 133 матча и забил 14 голов.