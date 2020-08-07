"Назначение Вилкова не добавит авторитета Кашшаи ни у команд, ни у болельщиков, ни у судей. Если бы он назначил Безбородова, то питерский судья судил бы "Зенит" – это был бы сильный ход. Да, если бы выиграл "Зенит", кричали бы, что он помог. А если "Локомотив", то для Кашшаи это была бы бомба! А вдруг он ещё и ошибся бы против "Зенита". Одним назначением он мог поднять авторитет всего футбольного сообщества, все бы сказали: "Красавец, рискнул!" А он опять ставит этого жирного судью…" - цитирует Федотова "Чемпионат".
Матч между "Зенитом" и "Локомотивом" пройдет сегодня в Москве на стадионе "ВЭБ Арена".
"Зенит" в прошлом сезоне стал чемпионом России и выиграл Кубок страны. "Локомотив" занял второе место в турнирной таблице.
В новом сезоне чемпионата России "Зенит" в 1-м туре встретится с волгоградским "Ротором", а "Локомотив" сыграет против казанского "Рубина". Матчи пройдут 11 августа.
Федотов: Кашшаи мог поднять авторитет, но он ставит жирного на Суперкубок России
Бывший судья матчей чемпионата России Игорь Федотов высказался о назначении арбитра Михаила Вилкова на матч за Суперкубок России между "Зенитом" и "Локомотивом".
Фото: Чемпионат
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