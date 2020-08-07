Ранее сообщалось, что в интересах Первого канала в случае ничейного исхода в основное время клубы могли обойтись без дополнительного времени.
Встреча между "Зенитом" и "Локомотивом" пройдет сегодня в Москве на стадионе "ВЭБ Арена". Начало запланировано на 19:00.
ТАСС
СМИ: РПЛ решила не отказываться от дополнительного времени в Суперкубке
РПЛ не стала отказываться от дополнительного времени в матче за Суперкубок России "Зенит" - "Локомотив".
Фото: ТАСС
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