Немецкий специалист назвал Валерия Карпина лучшим тренером сезона. Под его руководством "Ростов" занял пятое место в турнирной таблице РПЛ и попал в квалификацию Лиги Европы.
Напомним, что лучшим тренером минувшего сезона в РПЛ был признан наставник "Зенита" Сергей Семак.
Источник: Sport24
Тедеско назвал Карпина лучшим тренером минувшего сезона в РПЛ
Стало известно, за кого отдал свой голос наставника "Спартака" Доменико Тедеско при выборе лучшего тренера РПЛ сезона 2019/20.
Фото: ФК "Ростов"
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