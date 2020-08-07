Тедеско назвал Карпина лучшим тренером минувшего сезона в РПЛ

Стало известно, за кого отдал свой голос наставника "Спартака" Доменико Тедеско при выборе лучшего тренера РПЛ сезона 2019/20.
Фото: ФК "Ростов"
Немецкий специалист назвал Валерия Карпина лучшим тренером сезона. Под его руководством "Ростов" занял пятое место в турнирной таблице РПЛ и попал в квалификацию Лиги Европы.

Напомним, что лучшим тренером минувшего сезона в РПЛ был признан наставник "Зенита" Сергей Семак.

Источник: Sport24

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Теги: Карпин Тедеско Спартак Ростов
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