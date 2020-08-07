К работе в качестве тренера армейцев приступил Василий Березуцкий. Напомним, что в тренерский штаб Виктора Гончаренко также входят Сергеем Овчинниковым, Александром Ермаковичем и Виктором Онопко.
Отметим, что Алексей Березуцкий занимает должность заместителя генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам.
В минувшем сезоне РПЛ ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице.
Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА
В тренерском штабе ЦСКА произошли изменения.
Фото: ПФК ЦСКА
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