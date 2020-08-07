Российский футбольный союз принял решение утвердить изменения в правилах аренды игроков. Теперь в каждом матче РПЛ в составе одного клуба могут выйти на поле не больше двух футболистов, которые арендованы у другого данного клуба российской Премьер-лиги.
Теперь каждый клуб в течение сезона Также каждый клуб в течение сезона может зарегистрировать для участия в чемпионате не более двух игроков, перешедших в данный клуб начиная с 7 августа 2020 года на условиях аренды из другого одного клуба.
Напомним, что ранее за данные изменения проголосовали клубы российской Премьер-лиги.
РФС ограничил аренды не больше двух игроков из одного клуба РПЛ
РФС внес изменения в Регламент РПЛ.
Фото: РПЛ
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