РФС ограничил аренды не больше двух игроков из одного клуба РПЛ

РФС внес изменения в Регламент РПЛ.

Фото: РПЛ

Российский футбольный союз принял решение утвердить изменения в правилах аренды игроков. Теперь в каждом матче РПЛ в составе одного клуба могут выйти на поле не больше двух футболистов, которые арендованы у другого данного клуба российской Премьер-лиги.



Теперь каждый клуб в течение сезона Также каждый клуб в течение сезона может зарегистрировать для участия в чемпионате не более двух игроков, перешедших в данный клуб начиная с 7 августа 2020 года на условиях аренды из другого одного клуба.



Напомним, что ранее за данные изменения проголосовали клубы российской Премьер-лиги.