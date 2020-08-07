Встреча пройдет на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве. Начало - в 19:00 мск.
"Зенит" и "Локомотив" объявили составы на матч Суперкубка России
Стали известны составы «Зенита» и «Локомотива» на поединок Суперкубка России.
Отметим, что в стартовом составе "Зенита" выйдет новичок команды Деян Ловрен, а нападающий "Локомотива" Федор Смолов остался в запасе.
Встреча пройдет на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве. Начало - в 19:00 мск.
Встреча пройдет на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве. Начало - в 19:00 мск.
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