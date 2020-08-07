Ловрен: первый матч - первый трофей

Защитник "Зенита" Деян Ловрен поделился фото после матча с "Локомотивом" за Суперкубок России.
Фото: ФК "Зенит"
Поединок завершился победой петербургской команды со счетом 2:1.

«Первый матч - первый трофей. Хорошая работа, парни!» - подписал фото Ловрен.

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First game, first title ? Well done boys ???

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Ловрен перешел в "Зенит" из "Ливерпуля" этим летом, подписав контракт на три года. По данным СМИ, "Ливерпуль" получил от петербургского клуба за хорвата 12 миллионов евро.

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Теги: Ловрен Зенит
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