Ловрен: первый матч - первый трофей Защитник "Зенита" Деян Ловрен поделился фото после матча с "Локомотивом" за Суперкубок России. Фото: ФК "Зенит" Поединок завершился победой петербургской команды со счетом 2:1.«Первый матч - первый трофей. Хорошая работа, парни!» - подписал фото Ловрен. View this post on Instagram First game, first title ? Well done boys ??? A post shared by Dejan Lovren (@dejanlovren06) on Aug 7, 2020 at 11:45am PDT Ловрен перешел в "Зенит" из "Ливерпуля" этим летом, подписав контракт на три года. По данным СМИ, "Ливерпуль" получил от петербургского клуба за хорвата 12 миллионов евро. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 08:23 Опубликовал: Соловей Павел Теги: Ловрен Зенит Нашли ошибку в статье? Напечатать (3) 40 1 2 3 4 5