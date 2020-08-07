Оздоев: выиграть в России все за один год - это великолепно

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев прокомментировал победу в матче Суперкубка России.
Фото: ФК "Зенит"
"Мы очень довольны, что выиграли – это же великолепно выиграть в России все, что можно, за один год и сделать, можно сказать, требл. Я думаю, команда заслужила это своей работой и профессионализмом", - сказал Оздоев.

В матче за Суперкубок России "Зенит" обыграл "Локомотив" со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе петербургской команды отметились Артем Дзюба и Магомед Оздоев. У железнодорожников забил Ведран Чорлука.

В минувшем сезоне РПЛ 27-летний Оздоев в составе "Зенита" провел 26 матчей и забил 3 мяча.

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Теги: Зенит Оздоев
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