Фаусто Вера: ЦСКА - отличный клуб, но мне есть, что дать своей нынешней команде

Полузащитник "Аргентинос Хуниорс" Фаусто Вера дал комментарии относительно информации об интересе к своей персоне со стороны московского ЦСКА.
Фото: сборная Аргентины
"Сегодня я спокоен относительно своего будущего. Конечно, я знаю, что много ходит разговоров о моём переходе, но я оставляю это в руках своего представителя и клуба. ЦСКА – отличный клуб из России, постоянно участвующий в еврокубках. Это неплохой вариант, но я спокоен. Игра в Европе всегда даёт большой скачок в качестве. Но я ещё молод, и мне есть, что дать своему нынешнему клубу", - заявил 20-летний аргентинец.

Также Вера отметил, что любой футболист мечтает сыграть в Лиге Чемпионов, но для этого ему предстоит продолжать усиленно работать.

Напомним, что ранее появилась информация о договорённости между ЦСКА и "Аргентинос Хуниорс" по трансферу Фаусто Веры. Сообщалось, что сумма сделки составит € 8,5 млн + 1,5 млн бонусов.

В прошедшем сезоне Вера сыграл в 17 матчах во всех турнирах на клубном уровне и отметился 1 забитым голом. Также полузащитник защищает цвета сборной Аргентины U23.

Источник: Futbol de los Grandes

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Теги: ЦСКА Российские трансферы
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