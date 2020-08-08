По ходу прошлого сезона спартаковцы регулярно жаловались на судейство. А в конце сезона руководство клуба написало открытое письмо главе департамента судейства РФС Виктору Кашшаи.
Недовольство руководства "Спартака" вызвало судейство в полуфинале Кубка России с "Зенитом" (1:2).
"Когда судьи прекратят "обижать" "Спартак"? Я бы сказал, что они и не начинали пока. А так, все надеются, что судейство будет лучше, даже сами судьи", - цитирует Широкова "Чемпионат".
Широков: судьи ещё и не начинали обижать "Спартак"
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков не согласился с расхожим мнением, согласно которому "Спартак" сталкивается с несправедливым судейством.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!