Для представления игрока дончане сняли ролик в стиле фильма "Тройной форсаж: Токийский дрифт".
Полузащитник "Ростова" на русском языке говорит: "Ну, что, "Ростов", поехали?".
Ранее 26-летний Хасимото выступал в чемпионате Японии за "Токио". Сообщалось, что он подписал с клубом РПЛ контракт на четыре года.
"Ростов" представил японского новичка роликом в стиле "Токийского дрифта"
Пресс-служба "Ростова" представила очередного новичка команды - японского полузащитника Кенто Хасимото.
Фото: Kyoto
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