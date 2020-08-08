"Все закончилось, все забыли. Первая игра нового сезона. В головах футболистов все начинается заново.
Говорили ли перед игрой о том, что в прошлом сезоне дважды проиграли "Тамбову"? Нет. Сейчас уже новый сезон, новые игры", - приводит слова Карпина пресс-служба клуба.
Матч "Тамбов" - "Ростов" начнется в 18:30 мск.
В прошлом сезоне донская команда заняла 5-е место в турнирной таблице. "Ростов" сыграет в квалификации Лиги Европы.
Карпин: в головах футболистов все начинается заново
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о предстоящем матче 1-го тура чемпионата России с "Тамбовом".
Фото: "Чемпионат"
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