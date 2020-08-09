Напомним, что форвард стал игроком "Спартака" этим летом на правах свободного агента. Соглашение игрока с петербургским "Зенитом" истекло 31 июля.
"Кто поздравил меня с переходом в "Спартак" первым? Ух, кто только не поздравил! Смотри: в телефоне сотни сообщений, все мои знакомые очень рады за меня. Конечно, первыми были родители, моя семья. Я всегда буду благодарен им за поддержку", - сказал Кокорин в интервью пресс-службе.
Кокорин: Доменико - сильный тренер. Он может привести нас к крутым результатам
Ранее Александр Кокорин выступал за московское "Динамо", "Анжи", "Зенит" и "Сочи".
В первом туре нового чемпионата России москвичи примут "Сочи".
Кокорин: в телефоне сотни сообщений, все мои знакомые рады, что я перешёл в "Спартак"
Нападающий красно-белых Александр Кокорин признался, что получил много поздравлений, когда подписал контракт с Народной командой.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!