Напомним, что этим летом Адольфо Гайч перешёл в ЦСКА из аргентинского "Сан-Лоренсо".
"Моя цель - начать максимально качественно и хорошо играть за новую команду. Я хочу помочь ЦСКА победить во всех турнирах, в которых мой клуб участвует. Мы должны добиваться новых больших успехов и завоевывать титулы!
Я мечтаю выучить русский. Ходят слухи, что Марио так и не научился ему? Да нет, он говорит на русском, говорит!" - приводит слова игрока официальный сайт клуба.
Игрок уже дебютировал за красно-синих, выйдя на поле в ходе матча первого тура с "Химками" (2:0). Гайч отметился попаданием в перекладину.
Гайч: Марио так и не выучил русский? Он разговаривает на нём
Форвард ЦСКА Адольфо Гайч признался, что хотел бы выучить русский язык.
Фото: РИА Новости
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