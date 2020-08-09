Эту информацию подтвердил представитель корейского футболиста. По его словам, контракт уже согласован, 22-летнему полузащитнику осталось только пройти медосмотр.
Ранее сообщалось, что "Рубин" выиграл борьбу за игрока у загребского "Динамо", которое рассматривало Хван Ин Бома в качестве замены уходящему в московское "Динамо" Николе Моро.
По информации источника, за трансфер "Рубин" заплатит 2.5 млн евро, 11 августа игрок прибудет в Казань.
Источник: Sportschosun.com
Агент Хван Ин Бома подтвердил, что игрок перейдет в "Рубин"
Хван Ин Бом, полузащитник сборной Южной Кореи и клуба североамериканской лиги МЛС "Ванкувер Уайткэпс", продолжит карьеру в "Рубине".
Фото: Getty Images
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