Важнейшим трофеем ЦСКА аргентинец назвал Кубок УЕФА 2005 года. "Армейцы" стали первым российским клубом, кому удалось выиграть европейский турнир. В финале они победили "Спортинг" на его домашнем стадионе со счетом 3:1.
"Благодаря этому я сейчас могу видеть эту прекрасную башню, которая украшает стадион. Я знаю, что она построена в честь той победы", — сказал Гайч в интервью клубному YouTube-каналу.
21-летний форвард дебютировал в составе ЦСКА 8 августа в победном матче с "Химками" (2:0) и, выйдя на замену, запомнился попаданием в перекладину.
Трансфер Гайча из "Сан-Лоренсо" обошелся ЦСКА в 8,5 млн евро.
Гайч выделил главный трофей в истории ЦСКА
Новичок ЦСКА Адольфо Гайч рассказал, какой трофей считает самым важным в истории московского клуба. Игрок также отметил, что честь него на "ВЭБ Арене" построена высокая башня.
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
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