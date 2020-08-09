Родченков обвинил бывшего врача "Зенита" в работе с допингом
Радимов отметил, что команду постоянно проверяли на допинг, в том числе после многочисленных матчей в европейских турнирах.
На вопрос о том, не возникало ли проблем, Радимов, смеясь, ответил: "Ну если слышали о проблемах, то скажите".
"Сергей Пухов — абсолютно нормальный человек и врач. Поднимите статистику, посмотрите, нас же проверяли после каждого еврокубкового матча. Мне всё равно, зачем Родченков это делает", - цитирует Радимова "Чемпионат".
30 июля у бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории вышла книга "Как я развалил допинговую империю Путина".
Радимов прокомментировал обвинения Родченкова в адрес бывшего врача "Зенита"
Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал обвинения, выдвинутые информатором WADA Григорием Родченковым в отношении экс-врача команды из Санкт-Петербурга Сергея Пухова.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!