Сообщалось, что 21-летний футболист железнодорожников был на дне рождения девушки защитника "Локомотива" Владислава Игнатьева. На празднике присутствовали и другие футболисты "Локо", включая Миранчука.
"Мне сложно комментировать, я не видел видео. Про мне таких ситуаций я не видел с Магкеевым", - цитирует Семина Sport24.
Также Семин высказался о решении "Локомотива" продлить контракт с Магкеевым. Об этом было официально объявлено сегодня.
"Это хорошее и правильное решение. Магкеев — игрок, несомненно, талантливый и хороший. Он еще должен дальше развиваться", - сказал Семин.
Семин возглавлял "Локомотив" с 2016 по 2020 год. 31 мая его контракт с клубом истек и вместо него был назначен серб Марко Николич.
Семин прокомментировал видео с пьяным игроком "Локомотива" Магкеевым
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал видео, на котором полузащитник клуба Станислав Магкеев в пьяном виде находится в компании экс-жены нападающего "Зенита" Александра Кержакова.
Фото: Sport24
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