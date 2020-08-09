Встреча завершилась победой "быков" со счетом 3:0. Дубль оформил Кабелла, также 1 гол на счету Берга.
"Любой команде тяжело играть в Уфе. Редко кто уезжает из Башкирии с тремя забитыми мячами. Рад, что наша работа привела к положительному результату. Доволен дисциплиной своих игроков", - сказал специалист в эфире "Все на матч".
"Краснодар" во 2-м туре чемпионата России в Москве сыграет против "Локомотива". Матч пройдет 15 августа.
Мусаев: редко кто уезжает из Башкирии с тремя забитыми мячами
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев подвел итоги матча 1-го тура чемпионата России с "Уфой".
Фото: © РИА Новости
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