Напомним, что в настоящее время Глушаков находится в статусе свободного агента и занят поиском нового клуба. За московский "Спартак" 33-летний полузащитник выступал с 2013 по 2019 год. Будучи капитаном "красно-белых", Денис становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
Сезон 2019/2020 Глушаков провёл в составе "Ахмата". В футболке грозненского клуба полузащитник провёл 24 матча и забил 4 гола. "Ахмат" в минувшем сезоне набрал 31 очко и завершил чемпионат на 13 строчке.
Матч между "Спартаком" и "Сочи" проходит в эти минуты на "Открытие Арене".
Источник: "Чемпионат"
Глушаков посетил матч между "Спартаком" и "Сочи"
Бывший футболист московского "Спартака" Денис Глушаков посетил матч 1-ого тура Российской Премьер-Лиги "Спартак"-"Сочи".
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!