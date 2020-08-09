Глушаков посетил матч между "Спартаком" и "Сочи"

Бывший футболист московского "Спартака" Денис Глушаков посетил матч 1-ого тура Российской Премьер-Лиги "Спартак"-"Сочи".
Фото: ФК "Спартак"
Напомним, что в настоящее время Глушаков находится в статусе свободного агента и занят поиском нового клуба. За московский "Спартак" 33-летний полузащитник выступал с 2013 по 2019 год. Будучи капитаном "красно-белых", Денис становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Сезон 2019/2020 Глушаков провёл в составе "Ахмата". В футболке грозненского клуба полузащитник провёл 24 матча и забил 4 гола. "Ахмат" в минувшем сезоне набрал 31 очко и завершил чемпионат на 13 строчке.

Матч между "Спартаком" и "Сочи" проходит в эти минуты на "Открытие Арене".

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Глушаков Спартак Сочи
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