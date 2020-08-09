"Травма, но ничего серьезного. Надеюсь, что к следующему туру буду", - сообщил Кокорин журналистам.
Напомним, что нападающий перешёл в московский "Спартак" на правах свободного агента в начале августа. Контракт с Кокориным был подписан по схеме "3+1".
Матч "Спартак" - "Сочи" проходит в эти минуты на "Открытие Арене". На данный момент счёт 2-1 в пользу хозяев поля, идёт второй тайм.
Источник: РИА Новости
Кокорин надеется помочь "Спартаку" в матче с "Ахматом"
Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин, не попавший в заявку на матч с "Сочи" из-за травмы, выразил надежду, что сможет помочь "красно-белым" в следующей игре.
Фото: ФК "Спартак"
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