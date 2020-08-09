Встреча прошла в Туле и завершилась со счетом 0:0.
"В принципе игрой доволен. Будем собирать по зернышку. Не все удалось, иначе бы выиграли. Где-то в концовке не хватило", - сказал Подпалый в эфире "Матч премьер".
Подпалый отметил, что в команде есть позиции, который требуют усиления.
"Думаю, у нас еще появятся новички", - сказал специалист.
В следующем туре "Арсенал" на своем поле сыграет против "Уфы".
Подпалый: не все удалось, иначе бы выиграли у "Ахмата"
Наставник тульского "Арсенала" Сергей Подпалый подвел итоги матча 1-го тура чемпионата России с "Ахматом".
Фото: ФК "Арсенал"
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